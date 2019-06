Anticipazioni spagnole Il Segreto | arriva Lola e si innamora di Prudencio

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Elsa rischia di morire in un'esplosione : La popolarissima soap opera Il Segreto, come spesso accade, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena entusiasmanti per tutti gli appassionati di questa telenovela pomeridiana di Canale 5. Le anticipazioni spagnole delle puntate che andranno in onda in Italia nei prossimi mesi non sfuggono a questa regola: a rubare la scena sarà ancora una volta Elsa, la quale rischierà di morire a causa della diabolica rivale Antolina. Il piano della ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Antolina vuole uccidere la Laguna : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto evidenziano cattive novità per Elsa e Isaac, soprattutto a causa di Antolina, che architetterà nuovi piani contro la sua rivale. La Laguna scoprirà ben presto di essere malata e di doversi sottoporre ad una delicata operazione che potrebbe costarle anche la vita. La perfida bionda gioirà di ciò e si fingerà amica della donna, ma in realtà cercherà di tenere sotto controllo la situazione e proverà ad ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Lola - la nuova donna agli ordini di Francisca! : Francisca comanda a Lola di avvicinarsi a Prudencio e riferirle tutto sui traffici del giovane, ma la ragazza si innamora dell'Ortega. Come reagirà la Dark Lady?

Una Vita Anticipazioni spagnole : Ursula in manicomio - Blanca torna a stringe tra le sue braccia Moises : Ursula viene trascinata in manicomio e Blanca può riavere finalmente il suo bambino. Nonostante tutto però, la Dicenta Junior mostrerà pietà per sua madre...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Fernando corrompe il medico di Maria : Maria è grata a Fernando e le sue attenzioni hanno fatto spuntare di nuovo il sorriso sul viso della Castaneda. In realtà il Mesia sta solo ingannando la poverina...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Antolina prepara una bomba per uccidere la Laguna : Se nelle puntate italiane de Il Segreto Elsa è ritenuta la principale responsabile dell'aborto di Antolina, molte cose sono destinate a cambiare nelle trame spagnole. La crudeltà dell'ex ancella verrà svelata e lei deciderà di abbandonare Puente Viejo, lasciando campo libero al ritorno di fiamma della Laguna con Isaac. La sua assenza dal complicato paesino spagnolo però non durerà a lungo, anche se alla sua nuova apparizione dimostrerà di essere ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : Liberto sedotto da Genoveva e Rosina divorzia : Nelle puntate spagnole di Una Vita, una longeva relazione sentimentale giungerà ad una crisi apparentemente insanabile. Protagonisti di questa nuova trama saranno Liberto e Rosina che, nonostante la differenza d'età, fanno coppia fissa da diversi anni e sono riusciti a superare insieme una lunga serie di ostacoli. Anche per loro, però, potrebbe arrivare il momento della rottura a causa degli intrighi di un personaggio ancora inedito nelle trame ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Maria prega Fernando e Francisca di aiutarla morire! : Dopo la terribile notizia che rimarrà paralizzata a vita, Maria medita il suicidio e prega Fernando e Francisca di aiutarla a morire.

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : la Laguna viene salvata in extremis da Antolina : Grandi capovolgimenti di fronte caratterizzeranno le puntate spagnole de Il Segreto, nelle quali continuerà a tenere banco il triangolo formato da Isaac, Antolina ed Elsa. Dopo avere scoperto gli intrighi di quest'ultima, arrivata persino a fingere una gravidanza per costringere il falegname a sposarla, Isaac non vorrà più saperne di lei. Ad Antolina non toccherà fare altro che lasciare Puente Viejo, mentre l'amore tra Elsa ed Isaac potrà ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Samuel costretto ad accettare una nuova alleanza con Ursula : Se vuole che il suo segreto non venga a galla, Samuel deve continuare a collaborare con la diabolica Dark Lady.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Blanca sequestra Ursula e poi tenta di ucciderla : Scoperto che il suo bambino è ancora vivo, Blanca sequestra Ursula per obbligarla a confessare, ma di fronte al suo silenzio, si infuria e cerca di ucciderla.

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Antolina informerà Elsa della morte di Adela : Nelle puntate spagnole della soap opera il Segreto, assisteremo ad un periodo molto duro per la giovane Elsa. Infatti, la ragazza riuscirà a ricongiungersi al suo amato Isaac e, contemporaneamente, Antolina andrà via da Puente Viejo. Però, proprio quando per la coppia le cose andranno per il verso giusto, comparirà una grave patologia al cuore per la Laguna che la obbligherà a sottoporsi ad un intervento chirurgico. La ragazza starà molte ore ...