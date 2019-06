Andria | agguato mafioso | ucciso fratello del boss

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Marco Della Corte, omicidio di stampoche ha avuto come vittima Vito Griner, 40 anni, pregiudicato, l'uomo eradi un capoclan locale Il pregiudicato Vito Griner (40)di undi, è statonella serata di lunedì. Griner è morto nel corso di undi stampo, che aveva come obiettivo proprio il 40enne. L'uomo è stato freddato con due colpi di pistola calibro 9x21. L'omicidio è avvenuto tra la gente presso la villa comunale della città, a poca distanza da un parco giochi. Durante l'c'è stato anche un ferito, Nicola Lovreglio (39) che passeggiava assieme al Griner. Lovreglio è stato operato durante la notta ed attualmente è in coma farmacologico. Non sarebbe in pericolo di vita. Griner, da quanto emerso, era tornato in libertà dal 30 aprile, dopo aver scontato un periodo di tempo agli arresti domiciliari. I ...

MediasetTgcom24 : Agguato tra la gente ad Andria, ucciso il fratello del boss #andria - antonio_porro87 : Agguato in villa, Giorgino: «Dispiace per rallentamenti dei lavori di Questura e stazione Carabinieri» #andria… - antonio_porro87 : Agguato in villa, Sabino Zinni: «Sangue vicino a parco giochi è qualcosa che prende allo stomaco» #andria… -