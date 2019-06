Alvino | Manolas arriva al Napoli alle condizioni del Napoli

ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) Tutto fatto per Kostas. Lo annuncia Carlosu Twitter. Questa mattina sia il Corriere del Mezzogiorno che Sky davano la trattativa per conclusa e scrivevano che la chiusura definitiva dell’accordo sarebbe avvenuta entro la fine della settimana. Ora èto il tweet di: “Qualcuno aveva dubitato. Passa la condizione imposta dalin maglia azzurra e Diawara alla Roma + conguaglio. Tutto fatto. Keep calm e #ForzaSempre” Era da tempo che i quotidiani scrivevano dell’accordo raggiunto tra Giuntoli e il difensore della Roma per un quinquennale da tre milioni e mezzo netti a scalare. Non resta che attendere l’ufficializzazione da parte del presidente. L'articoloaldelilsta.

