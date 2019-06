Allerta Venezia | da domani l’ondata di caldo africano “soffocherà” la città per 3 giorni

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) E’nel Comune di. A comunicarlo è la Protezione civile del Comune di, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav. L’Anticiclone subtropicaleè in estensione e darà inizio alla prima ondata di calore dae per i prossimi tre. La situazione di disagio fisico, prevalentemente intenso, si estenderà a tutto il territorio creando un abbassamento della qualità dell’aria, che sarà scadente sulle zone pianeggianti, pedemontane, montane. “Il, soprattutto se persistente, insieme ad un’elevata umidità – informa la Protezione civile – può causare situazioni di disagio di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle persone, in particolare anziani, neonati, bambini con meno di 4 anni e le persone in condizioni fisiche non ottimali. Molte situazioni di ...

EmergenzaH24 : RT @comunevenezia: ??#Avviso - #AllertaMeteo ??? L'Arpav comunica che nella giornata di domani, sabato 22 giugno, saranno probabili precipi… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ??#Avviso - #AllertaMeteo ??? L'Arpav comunica che nella giornata di domani, sabato 22 giugno, saranno probabili precipi… - comunevenezia : ??#Avviso - #AllertaMeteo ??? L'Arpav comunica che nella giornata di domani, sabato 22 giugno, saranno probabili pr… -