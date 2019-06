Allarme Koulibaly | Il Mattino | “La clausola è un giallo | può liberarsi subito e andare

Napoli - Koulibaly mette in Allarme il club azzurro : “se resto? Non lo so ancora - ma…” : Il difensore senegalese ha parlato dopo la vittoria in Coppa d’Africa con la Tanzania, sottolineando di non pensare adesso al suo futuro Il futuro adesso non è importante, Kalidou Koulibaly è concentrato al 100% sulla Coppa d’Africa, in corso di svolgimento in Egitto. Prima partita e subito vittoria per il Senegal, riuscito ad imporsi sulla Tanzania con il punteggio di 2-0, maturato grazie alle reti di Diatta e Keita. Marco ...