Alberto Bonisoli | il ministro della Cultura | “I cinque libri finalisti al Premio Strega?

(Di martedì 25 giugno 2019) “Chi mi piacerebbe vincesse il? Prima dovrei vedere i”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ildei Benili, oggi ospitetrasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Non ha letto iin lizza?”, gli chiedono i conduttori. “No, questi no”. “Neanche quello di Scurati?” “No”. Qual è l’ultimo libro che ha letto? “Si intitola ‘Il guerriero, il legionario e l’oplita’, un testo che parla delle tecniche militari durante l’Impero Romano”. “Il libro di Alessandro Di Battista, invece, lo ha letto?” “No, confesso di no. Onestamente ho altre priorità”. “Anche se glielo mandasse, non lo leggerebbe?” “Magari gli do una sfogliata, non sono un appassionato deidi politica”. L'articolo, il: “I ...

