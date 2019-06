Age of Samurai | la serie che vuole essere il Game of Thrones del Giappone medievale

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) Netflix ha annunciato il lancio di Age of: Battle for Japan, una docudrammatica che ripercorrerà le vicende dei regni feudali che si scontravano neldi epocae in particolare sui, la casta di nobili guerrieri al servizio dei signori che si dividevano le terre nipponiche. Il lancio promozionale è piuttosto ammiccante: la piattaforma di streaming lo sponsorizza come unofstoricamente accertato, perché le vicende si concentreranno proprio sulle storie di guerrieri realmente esistiti, fra efferatezze e scontri senza esclusione di colpi fra svariati clan. Fra queste sicuramente ci sarà quella di Date Masamune, uno deipiù leggendari, noto come il Drago con un occhio solo, perché si narra che se ne fosse strappato uno, appunto, per salvarsi dal vaiolo che l’aveva infettato. Succeduto al padre a soli 17 anni, non esitò a ...

