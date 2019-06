Adam Lambert ha rivelato come lui e il fidanzato si sono innamorati ed è una moderna

Queen - May parla di Adam Lambert : 'Può fare tutto quello che faceva Mercury - anche di più' : Sono parole destinate a far scatenare i fan quelle pronunciate recentemente in un'intervista da Brian May: il chitarrista dei Queen infatti, in vista del prossimo tour, ha speso enormi parole di elogio verso l'attuale cantante della band inglese, Adam Lambert, arrivando a fare quel paragone che sicuramente molti fan non vogliono che sia fatto, quello col leggendario frontman della band Freddie Mercury. Adam Lambert e Freddie Mercury Il posto che ...

Brian May sul talento di Adam Lambert : “Freddie Mercury non era imbattibile” : Le considerazioni di Brian May sul talento di Adam Lambert possono sembrare superflue, dal momento in cui i superstiti dei Queen - il chitarrista insieme a Roger Taylor - avevano scelto spontaneamente la stella di American Idol come frontman per un tour di concerti. Sulla possibilità di un nuovo album in studio, Lambert si era già pronunciato e anche sulla sua mancata partecipazione al biopic Bohemian Rhapsody. Proprio su questo ...

Adam Lambert non registrerà nuove canzoni dei Queen : “Non avrebbe senso” : Fresco del successo del singolo New Eyes e forte dell'esperienza con la band di Freddie Mercury, Adam Lambert ha fatto sapere durante un'intervista rilasciata a Hunger che non registrerà nuove canzoni dei Queen. La sua dichiarazione è arrivata per rispondere alla dilagante curiosità del pubblico che, dopo l'esplosiva esibizione durante la notte degli Oscar, ha cominciato a interrogarsi sulla possibilità che l'ex stella di American Idol continui ...

Taylor Swift è innamorata della nuova canzone di Adam Lambert : <3 The post Taylor Swift è innamorata della nuova canzone di Adam Lambert appeared first on News Mtv Italia.

Video - testo e traduzione di New Eyes di Adam Lambert - vibrazioni rock con occhiali vintage : New Eyes di Adam Lambert è la conferma di un talento, ma anche il necessario ossigeno dopo tanto tempo trascorso sotto l'ombra dei leggendari Queen. Non si può parlare di nuovo album, anche se la stella di "American Idol" non pubblica dischi dal 2015 - anno in cui ha lanciato "The Original High" - e anche se sappiamo soltanto che la stampa americana ha usato la parola "Velvet" per indicare la nuova prova in studio di Adam. La parola "Velvet", ...