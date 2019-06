liberoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - Valerionon ha "mai ricevuto" un’per il ruolo di amministratore delegato da parte di Sky. Lol’ad di A2a in una nota, dopo le indiscrezioni di stampa delle ultime ore, che lo volevano in corsa con Maximo Ibarra per il ruolo.

TV7Benevento : A2a: Camerano precisa, 'mai ricevuta offerta da Sky'... - Primaonline : Smentita dall’ad di A2a Camerano: mai ricevuto offerte da #Sky - _DAGOSPIA_ : CHI ANDRA' A FARE L'AD DI SKY? E' UNA CORSA A TRE TRA PATUANO, CAMERANO (CEO A2A) E IBARRA -