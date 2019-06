Watch Dogs Legion | si ricorrerà alla modulazione della voce per rendere unico ogni

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) Se anche voi non vedete l'ora di immergervi nella Londra post-Brexit dima temete decine di PNG tutti uguali, non preoccupatevi in quanto Ubisoft ha dichiarato che questo non accadrà.Come riporta VG247, la compagnia francese ha infatti annunciato che grazie, si potranno creare centinaia di personaggi diversi, con linee di dialogo che non appariranno mai riciclate o ripetitive. Il creative director Clint Hocking ha spiegato il tutto durante una recente intervista:"Parliamo di personaggi diversi, persone differenti, voci differenti e differente recitazione. Ubisoft vuole anche concentrarsi sui volti. Abbiamo usato la fotogrammetria per catturare decine di volti diversi, poi combinate usando tecniche di animazioni innovative, questo ha permesso di creare centinaia di visi differenti."Leggi altro...

