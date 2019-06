Vincenzo Mingolla di Amici ha sposato il compagno | le foto del matrimonio

tvzap.kataweb

(Di lunedì 24 giugno 2019) L’amore trionfa anche per, ballerino della settima edizione didi Maria De Filippi, che hailAndrea. La cerimonia si è svolta domenica 23 giugno nel Castello di Santa Severa a Santa Marinella, provincia di Roma. Tra gli invitati anche Shaila Gatta, ballerina di14 oggi Velina e conduttrice di Paperissima Sprint, e Costantino Imperatore, concorrente di10. Grazie alle loro stories possiamo dare una sbirciata all’elegantecelebrato all’aperto in uno splendido giardino. Chi èe il comunicato dopo l’eliminazione daha preso parte alla stagione del talent di Canale 5 vinta da Marco Carta ma non era riuscito ad arrivare alla fase serale, motivo per cui quando è stato eliminato aveva diffuso un comunicato stampa non del tutto leggero con la trasmissione: “Sono stanco ...