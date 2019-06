Video Venezia Sassari | 87-61 | | highlights | Reyer campione d' Italia! | basket

Video Venezia-Sassari punteggio - Finale Scudetto basket : gara-7 - highlights e sintesi. Lagunari in trionfa - i ragazzi di Pozzecco si arrendono : L’Umana Reyer Venezia è Campione d’Italia. Fantastico trionfo della squadra di De Raffaele, che supera in gara-7 il Banco di Sardega Sassari per 87-61, chiudendo una serie bellissima sul 4-3. E’ il secondo Tricolore negli ultimi tre anni per i veneti, mentre sfuma il sogno dei ragazzi di Pozzecco che si arrendono dopo una battaglia infinita. GLI highlights DI gara-7 Venezia-Sassari CLICCA QUI PER TUTTE ...