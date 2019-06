VIDEO Qatar-Argentina 0-2 | highlights | gol e sintesi Coppa America 2019 | Martinez e

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) L’ce la fa! L’Albiceleste supera per 2-0 ile, grazie alla concomitante sconfitta del Paraguay contro la Colombia sale in seconda posizione nel Girone B e, dunque, centra il pass verso i quarti di finale. Il match viene deciso da un gol di apertura di Lautaro, mentre il Kun Aguero ha fissato il 2-0 nei minuti conclusivi. Andiamo a rivedere le azioni salienti del match di Porto Alegre.: GLIDIalessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Aguero--Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com

