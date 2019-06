Video il momento dell’annuncio dell’Olimpiade del 2026 in Italia

Fernando Torres si ritira - l’annuncio su Twitter : “E’ giunto il momento di porre fine alla mia carriera calcistica” [Video] : Fernando Torres, attaccante spagnolo ex Atletico Madrid tra le altre ed oggi al Sagan Tosu, ha annunciato il ritiro con un video su Twitter: “Ho qualcosa di molto importante da annunciare. Dopo 18 anni emozionanti, è giunto il momento di porre fine alla mia carriera calcistica. Domenica, alle 10, ora locale in Giappone, farò una conferenza stampa a Tokyo per spiegare tutti i dettagli”. Il 35enne di Fuenlabrada, ...

Elon Musk : "potremmo essere il Videogioco di qualcuno in questo momento" : In occasione dell'ultima giornata dell'E3 2019, anche Elon Musk ha trovato spazio sul palco della più importante fiera videoludica al mondo, riporta Engadget. In occasione di un panel tenuto in compagnia anche di Todd Howard, il celebre imprenditore nonché CEO di Tesla e SpaceX ha svelato l'origine della sua passione per la tecnologia: "Il motivo per cui mi sono interessato alla tecnologia sono i videogiochi. Probabilmente non avrei iniziato a ...

Video Sebastian Vettel - 5 secondi di penalità nel GP del Canada : il momento della sanzione : Grande delusione in casa Ferrari e per i numerosissimi tifosi presenti a Montreal dopo la penalizzazione di cinque secondi inferta a Sebastian Vettel che gli è costata la vittoria nel GP del Canada 2019 di F1. Il tedesco è stato autore di un weekend perfetto, con un giro sensazionale in qualifica e una corsa condotta sempre al limite per tenersi dietro un indiavolato Lewis Hamilton che con gomma dura aveva un ritmo parecchio più veloce, ma la ...

Zingaretti contro il governo Salvini : “E’ giunto il momento di dire la verità” (Video) : Zingaretti leader del PD, prepara l’affondo a Salvini «Il governo Salvini taglia i servizi sociali e le pensioni. Lo ammette il loro Ministro dell’Economia. Per il bene dell’Italia vadano a casa». Lo ha dichiarato il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Questo governo vada a casa Dice Zingaretti: «Come drammaticamente era stato previsto, il governo Salvini … Continue reading Zingaretti contro il governo Salvini: ...

Joshua vs Ruiz - il momento del tracollo : ecco l’azione con cui il messicano ha distrutto il suo avversario [Video] : Nel corso del settimo round, Ruiz ha scaricato su Joshua una serie di pugni tremendi che non gli hanno permesso di proseguire Un’azione fulminea, quattro pugni consecutivi al viso che non hanno lasciato a Joshua nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo. Così Andy Ruiz Jr è diventato il campione del mondo dei pesi massimi, stendendo alla settima ripresa il suo avversario britannico ribaltando ogni pronostico della vigilia. ...

Video Max Biaggi : “Marquez sempre al posto giusto al momento giusto - non è una dote comune” : Marc Marquez ha conquistato la pole position nel GP d’Italia 2019 grazie a un giro secco di assoluta strategia in cui ha preso la scia per siglare il tempo buono e battere l’intera concorrenza. Il Campione del Mondo ha così fatto saltare il banco con estrema astuzia e domani scatterà davanti a tutti. Ad analizzare la prestazione dello spagnolo della Honda è stato anche Max Biaggi ai microfoni di Sky Sport: “Marquez spesso e ...