Video Algeria Kenya | 2-0 | | highlights e gol | Mahrez protagonista | Coppa d' Africa

Meteo - impressionante “Haboob” in Algeria : gigantesco muro di sabbia ingoia Tamanrasset [Video] : La provincia di Tamanrasset, in Algeria, è stata inghiottita da un’impressionante tempesta di sabbia, come testimoniato dal video che trovate in fondo all’articolo, ormai diventato virale in rete. Nelle immagini si può vedere il gigantesco e imponente muro di sabbia avanzare lentamente sulla provincia nel sud-est dell’Algeria, vicina al confine con il Niger, e inglobare tutto nella sua densa nube di sabbia e polvere. Davvero spettacolare. Per la ...