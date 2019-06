Vicesindaco M5S parcheggia con il pass disabili del padre morto

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Giorgia Baroncini Davide Rossi,M5S di Sedriano, ha usato ildel genitore deceduto nell'ottobre del 2018 e nell'aprile 2019. I pentastellati bocciano mozione di sfiducia Ha usato ildel) perre la sua auto. Portagonista della vicenda è ildi Sedriano, comune pentastellato nel Milanese. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, ilDavide Rossi avrebbe usato in due distinte occasioni il. Nell'ottobre 2018 l'auto del grillino viene immortalata in via Falck a Milano sulle strisce blu a pagamento. Sul parabrezza ildel, Nicola Rossi, deceduto cinque mesi prima. Stessa scena nell'aprile 2019: "Ho visto più volte Rossire in quella zona utilizzando il permesso deldisabile per poi dirigersi verso la metropolitana", ha raccontato un testimone. La legge ...

