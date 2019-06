Viaggio alla scoperta del delta del fiume Lena | il più grande dell’Artide | FOTO dallo

Viaggio nei quartieri di Napoli - risorti grazie alla street art : street art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistreet art a Napolistree art a Napolistree art a Napolistree art a Napolistree art a Napolistree art a Napolistree art a Napolistree art a Napolistree art a ...

Viaggio nell’Italia del Giro - dalla Fiera all’Arena : dalla Fiera all’Arena: poco più di quindici chilometri per chiudere, a Verona, il Giro d’Italia 2019, passando per le Torri Massimiliane, note anche come Torricelle. Un’ultima tappa percorsa anche da Edoardo Camurri e dal suo “Viaggio nell’Italia del Giro”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 2 giugno alle 14.00 su Rai2 e alle 18.30 su Rai Storia. Tra gli incontri di Camurri, quello con Vittorino Andreoli, per parlare di psicanalisi e ...

Fedez si annoia - toccatine hot alla moglie Chiara Ferragni durante il Viaggio in macchina : In viaggio per le strade di Los Angeles su una macchina, un Fedez annoiato rompe la monotonia con una toccatina hot alla moglie Chiara Ferragni. La coppia è partita per l?America insieme...

Bari - bimbo di 2 anni muore con la febbre alta : era in Viaggio con i genitori dalla Germania alla Puglia : Il piccolo è morto al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico, dove era arrivato a bordo di un'ambulanza che la coppia tedesca aveva fermato per strada. Due medici avevano dato il via libera al viaggio

“Tree Stories” - Viaggio alla scoperta degli alberi più straordinari del mondo : Un viaggio alla scoperta degli alberi più straordinari del mondo attraverso i racconti di chi se ne prende cura e li tutela. È la serie in cinque episodi dal titolo “Tree stories. alberi che raccontano”, in onda da lunedì 27 maggio alle 14.10 su Rai5. In ciascuna puntata, la serie racconta due alberi situati in due diverse parti del mondo: dal Baobab del Senegal alla Sequoia statunitense, dal Banyan in India all’Araucaria del Cile, da un ...

Fuori porta - un Viaggio alla scoperta della storia del gusto e dello stile italiani : Fuori porta è la mostra che celebra il gemellaggio storico tra Vespa, il colpo di genio che da più di settanta anni rivoluziona il nostro modo di spostarci, e La Cucina Italiana - storica rivista di cultura enogastronomica diretta da Maddalena Fossati Dondero - che attraverso una paziente e instancabile opera di diffusione della più autentica cultura del cibo, ha traghettato l’Italia dagli anni Trenta ai giorni nostri attraversando guerra, ...

Chiara Ferragni alla Nasa - pronta per un nuovo sbarco sulla Luna? Ecco i veri motivi del Viaggio : La missione spaziale di Chiara Ferragni che è partita, senza Fedez, alla volta di Washington per far visita alla Nasa. Il motivo? Ovviamente la più famosa influencer al mondo non sarà protagonista di un nuovo sbarco sulla Luna, ma a questo è legato il suo viaggio. Il 20 luglio del 2019 sarà il giorno del cinquantesimo anniversario del primo piede posato sulla Luna da Neil Armstrong. Chiara Ferragni è testimoniale della linea di orologi della ...

Francesco 'La tenerezza della Chiesa sia antidoto alla cultura dell insulto'. Le riflessioni del Papa sul Viaggio in Bulgaria : Si rispettano in un mondo dove il rispetto manca tanto'. Dove trova la forza nel suo corpo e nel suo spirito per stare di fronte a tanti bambini malati? 'Non vado dalla strega, eh! Non so davvero. È ...

Un Viaggio al centro dell'acqua. Gli open day alla scoperta della #waterevolution di Gruppo CAP : Il primo previsto per la giornata del 9 maggio ha come meta il depuratore di Bresso-Niguarda, impianto all'avanguardia sul territorio nazionale che ospita uno dei progetti di economia circolare piu' ...

Topolino celebra i 500 anni dalla morte di 'Leonardo da Paperdinci' : Viaggio in Italia di Paperino con Qui - Quo e Qua : ... Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale', in cui un'avvincente caccia al tesoro ricca di enigmi da risolvere terrà impegnati i protagonisti in viaggio tra Paperopoli e l'Italia, fin dentro il mondo ...

Il Viaggio chiamato teatro di Caffeina chiude alla grande con Vinicio Marchioni : ... della sperimentazione, del teatro classico, all'incontro con giganti delle scene e con le nuove rivelazioni di cui tutto il mondo parla". Così dal teatro Caffeina di Viterbo, il direttore artistico ...

Roma - l'11 maggio si svolgerà un Viaggio nel passato alla scoperta di Torpignattara : Il prossimo sabato 11 maggio, a partire dalle ore 16.00, nella periferia di Roma, zona Torpignattara, si svolgerà una passeggiata memorabile alla scoperta di questa zona della città. Archeologi e storici dell’arte accompagneranno il visitatore lungo l’intero percorso che toccherà l’esplorazione delle splendide Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro e i resti dell’Acquedotto Alessandrino....Continua a leggere

Dai cortei di Bologna alla crisi in Yemen - il Viaggio di Tugnoli verso il Pulitzer : Poi mi ha colpito la scienza e mi sono iscritto a Fisica all'università a Bologna. Mi mancava un esame quando ho cominciato a fare foto: non ho più smesso e non mi sono laureato». Come è stato l'...