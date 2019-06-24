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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 20 | 30 Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 20:30 (Di lunedì 24 giugno 2019) Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA BUFALOTTA E L’APPIA E, AVANTI, TRA LA PISANA E CASAL DEL MARMO; SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; SULLA TIBURTINA SI RALLENTA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA; PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA, RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE SI RALLENTA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral L'articolo ...
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