beppe_grillo : Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma.… - Antonio_Tajani : Vedere la città dove sono nato nel caos, con rifiuti ovunque, verde pubblico in abbandono, buche, problemi di viabi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGITA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; PERMANGONO INVECE LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIGNA CLARA E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; SI SEGNALANO INVECE LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIGNA CLARA E L’ALLACCIO COL GRA IN USCITA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE A Roma, DOMANI, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma, RIMSOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E DIRAMAZIONE Roma SUD NEL COMPLESSO TRAFFICO E’ SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREZIONE FIRENZE IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTAVIA, I PUNTI CRITICI SONO IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI CODE D APORTONACIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO IL RACCORDO ANULARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIAPERTA LA DIRAMAZIONE Roma SUD ANCHE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI IL TRATTO, DAL RACCORDO A TORRENOVA, IN PRECEDENZA CHIUSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONEI A SEGUITO DI UN INCIDENTE PER CONSETIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO LA VIABILITA’ IN DIREZINE ROPMA E’ STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATA MENTRE IN DIREZIONE SUD, IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEL QUALI SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE VETTURE IL TRATTO DAL RACCORDO ANULARE A TORRENOVA, IN PRECEDENZA CHIUSO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO E’ STATO RIAPERTO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE NELLA DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio FOCUS SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DOVE SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE VETTURE E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO SUL RACCORDO ANULARE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO NELL’INCIDENTE SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE VETTURE ALL’INTENO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE ALCUNI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA PER UN INCIDENTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI, CASILINA E ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI, CODE DA TOR VERGATA SINO AL RACCORDO FORTI DISAGI SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE DA POMEZIA FINO AL BIVIO PER VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE Roma MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE, AVVENUTO AL KM 476 E NEL QUALE E’ COINVOLTO UN CAMION IN FIAMME, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA ATTGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE. PASSIAMO AL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 18.50 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL BIVIO PER L’A12 E PONTE GALERIA VERSO Roma. SULLA PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO VERSO LA CAPITALE. SEMPRE IN DIREZIONE Roma CODE SULLA COLOMBO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO VERSO Roma. SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DIA ACILIA, SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA E SULL’A12 Roma-TARQUINIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO UN INCIDENTE IN ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA. MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E TOR DE CENCI, SULL’AURELIA TRA ARANOVA E IL RACCORDO E SULL’A12 Roma-TARQUINIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO UN INCIDENTE IN ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE SULLA SR630 AUSONIA ALL’ALTEZZA DEL KM 14+600, NEI PRESSI DI AUSONIA, TRAFFICO REGOLARE. CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA ...