Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio FOCUS SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DOVE SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE VETTURE E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO SUL RACCORDO ANULARE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SOCCORSO NELL’INCIDENTE SONO RIMASTI COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE VETTURE ALL’INTENO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE ALCUNI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CHIUSO IL TRATTO TRA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA PER UN INCIDENTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO COINVOLTI UN MEZZO PESANTE E DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 24 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI, CASILINA E ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI, CODE DA TOR VERGATA SINO AL RACCORDO FORTI DISAGI SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE DA POMEZIA FINO AL BIVIO PER VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE Roma MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE, AVVENUTO AL KM 476 E NEL QUALE E’ COINVOLTO UN CAMION IN FIAMME, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA ATTGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE. PASSIAMO AL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 18.50 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL BIVIO PER L’A12 E PONTE GALERIA VERSO Roma. SULLA PONTINA SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO VERSO LA CAPITALE. SEMPRE IN DIREZIONE Roma CODE SULLA COLOMBO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO VERSO Roma. SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DIA ACILIA, SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA E SULL’A12 Roma-TARQUINIA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO UN INCIDENTE IN ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA. MOLTO INTENSO IN QUESTE ORE IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E TOR DE CENCI, SULL’AURELIA TRA ARANOVA E IL RACCORDO E SULL’A12 Roma-TARQUINIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO UN INCIDENTE IN ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE SULLA SR630 AUSONIA ALL’ALTEZZA DEL KM 14+600, NEI PRESSI DI AUSONIA, TRAFFICO REGOLARE. CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CODE A TRATTI A PARTIRE DA LIDO DI CASTEL FUSANO FINO A TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. INOLTRE SULLA SR630 AUSONIA SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 14+600, SIAMO ALL’ALTEZZA DI AUSONIA, PRESTARE ATTENZIONE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE, IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, AL KM 631 TRA CEPRANO E FROSINONE, AL MOMENTO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA VIABILITA’ PER IL RESTO TRAFFICO STA TORNANDO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A12 Roma TARQUINIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULL’AURELIA SEMPRE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE A TRATTI TRA ARANOVA E PALIDORO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA. SULL’APPIA CODE ATRATTI TRA VIA DEI LAGHI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA IL TRAFFICO INIZIA A INTENSIFICARSI SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DELLE LOCALITA’ DI MARE SULL’A12 Roma TARQUINIA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO CON LA Roma FIUMICINO E L’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULL’AURELIA SEMPRE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE TRA MALAGROTTA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 23 GIUGNO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA APPIA E PONTINA, IN CARREGGIATA INTERNA SULL’A12 Roma TARQUINIA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO CON LA Roma FIUMICINO E L’USCITA MACCARESE FREGENE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. ANCHE SULLA VIA DEL MARE CODE TRA ACILIA E ...