Vera la mancia da 20 mila euro di Cristiano Rolando al Royal Villa Methoni | nessuna bufala

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Possibile cheRonaldo abbia lasciato unada 20ai dipendenti deldi Costa Navarino? Certo che sì: non si fa altro che parlarne nelle ultime ore. Come riportato dalla Redazione di 'tuttomercatoweb.it', la questione aveva suscitato la curiosità degli utenti al punto tale da pensare potesse trattarsi di una fake-news. Pensate che solo il noleggio dello yatch su cui CR7 e la sua famiglia hanno soggiornato è costato 200a settimana (cifra astronomiche, che solo un plurimilionario come lui può permettersi). Il campione portoghese della Juventus non bada a spese quando c'è da rilassarsi e trascorrere serenamente le proprie vacanze. Il soggiorno greco diRonaldo è fruttato al personale della bellezza di 20di, adesso possiamo dirlo. Non c'è niente di falso nella notizia che ha iniziato ...

OptiMagazine : Vera la mancia da 20 mila euro di #CristianoRolando al Royal Villa Methoni, nessuna bufala -