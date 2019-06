Venezia che muore Italia Nostra chiede all' Unesco di inserirla fra i siti a rischio

Basket - Walter De Raffaele spiega il successo di Venezia : “Difesa - la forza delle idee e un gruppo che ha saputo soffrire” : L’Umana Reyer Venezia ha conquistato il secondo scudetto di Basket in tre anni, guidata dal coach Walter De Raffaele. Il tecnico livornese ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha spiegato innanzitutto il grande valore che ha per lui questo risultato: “È il successo più importante, quello che sento più mio. Il titolo del 2017 è stato il momento dell’innocenza, questo della sofferenza”. Una stagione quindi non ...

A Venezia gli aerei storici che hanno preso parte al D-day75 : L'Aeroporto Nicelli di Venezia Lido teatro del "D-Day" italiano. L'evento "Ali storiche su Venezia" vedrà il 21, 22 e 23 giugno, aerei DC-3 e C-47 Dakota, "veterani" del vero D-day, ospiti dello storico terminal lagunare accolti dalla 96enne Yvonne Girardello, prima hostess d'Italia proprio sul DC3, per l'occasione in divisa d'epoca. Lo squadrone americano, capitanato dal pilota e project manager italo-americano Moreno Aguiari, ha già fatto ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-5 : Venezia batte Sassari e giovedì giocherà il primo match point : Con un devastante allungo nel Finale dopo una partita equilibratissima la Umana Reyer Venezia ha vinto Gara-5 delle finali Scudetto 2019 battendo il Banco di Sardegna Sassari per 78-65. In questa serie dove l’inerzia si ribalta a ogni partita e spesso anche nel corso della stessa partita stavolta è Venezia a partire alla grande sul 9-3, Sassari si riavvicina fino ad arrivare al -1 sul 13-12 ma poi i lagunari di coach Walter De Raffaele ...

Playoff basket - Venezia vince in Sardegna : altro che difesa - la vera chiave è Daye : Venezia vince gara-3 in Sardegna e riporta a suo favore il fattore campo nella finale scudetto dei Playoff di basket che ora dice 2 a 1 per i veneti. Lasciato il caldo del Taliercio, contestato sia da Pozzecco che da Tonut, la pallacanestro offerta dalla serie non migliora un granché anche al PalaSerradimigni, riempito fino a scoppiare dai tifosi di Sassari. La Reyer domina la partita per i primi tre quarti grazie alla difesa, ma la vince solo ...

Venezia-Sassari : sangue - sudore e triple! Altro che NBA : anche il basket italiano sa regalare spettacolo : Altro che NBA: a poche ore dalla vigilia del primo match point dei Raptors, il basket italiano regala uno spettacolo unico con la vittoria di Venezia in Gara-1 di Finale Scudetto Il basket italiano secondo molti non può reggere il paragone con l’NBA: lo spettacolo sui parquet della nostra terra non è di certo quello che i campioni americani sono abituati a regalare al loro pubblico. Eppure, questa sera, Gara-1 di Finale Scudetto ha ...

Serie BKT finali play-out Salernitana salva dopo aver sconfitto (2-4) il Venezia ai calci di rigore. In B anche il Pisa dopo il successo ai play-off contro la Triestina : Evasa la pratica retrocessione delle quattro squadre che giocheranno in Serie C la prossima stagione. Sarà il Venezia che si

La (seconda) partita che non doveva essere giocata : Venezia-Salernitana : Non sarà la partita più lunga nella storia del calcio italiano, sicuramente sarà una delle più assurde. Merito, o colpa, ancora una volta della ineffabile serie B che, tra commissari straordinari, organi giudicanti oppure di governo regolarmente eletti, non sbaglia un colpo, lasciando sempre a bocca

Venezia-Sassari in tv - programma della serie scudetto e su che canale vederla. Orari e date : Non poteva che esserci la Reyer Venezia tra Gianmarco Pozzecco ed il suo primo scudetto da allenatore. Nel destino del tecnico della Dinamo Sassari in questa stagione c’è assolutamente la squadra veneta. Proprio contro la Reyer è avvenuto il debutto di Pozzecco sulla panchina sarda ed è stata sempre Venezia l’ultima squadra capace di battere Sassari, prima della clamorosa striscia di ventidue successi consecutivi tra campionato e ...

Venezia - il corteo contro le Grandi navi anche in piazza San Marco : La manifestazione per chiedere l'interdizione dell'accesso in città ai "grattacieli del mare" arriva in centro. Il prefetto ha concesso l'autorizzazione in via straordinaria, circa 3 mila sfilano per le calli

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : “È vero che Toninelli blocca il progetto per spostare le grandi navi da Venezia?” : E’ vero, come dice Salvini, che Danilo Toninelli blocca con il solito “no” un bel progetto già confezionato per spostare le grandi navi da Venezia a Marghera? E’ vero che sul Tav ci sono novità perché finalmente si è scoperto che l’analisi costi-benefici del governo è farlocca? E’ vero che Roberto Fico ha dedicato la Festa della Repubblica del 2 giugno non agli italiani, i festeggiati, ma agli stranieri e ai ...

Venezia : le Grandi Navi - l’inquinamento e quel porto che non va : L'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a VeneziaL'incidente della nave da crociera a Venezia«Dal punto razionale niente impedisce lo stop alle Navi a Venezia, dal punto di vista logistico la cosa è diversa» Giuseppe Tattara è parte del comitato No Navi, ma anche docente di Economia e coautore del libro Venezia, il ...

Grandi navi a Venezia - Danilo Toninelli : “Toccherà a questo governo risolvere la situazione” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto sul tema Grandi navi a Venezia durante il question time alla Camera dei deputati: "Abbiamo avuto 13 idee di due pagine l'una, ne abbiamo selezionate due, San Nicolò e Chioggia, mentre per il porto di Marghera non esiste nessun progetto".

Adriano Celentano e la sua profezia sul caso Venezia : "Ecco perché i governi dovrebbero cadere" - : Serena Granato Il graphic novel "Adrian" tornerà nel palinsesto Mediaset il prossimo autunno Lo scorso 2 giugno una nave da crociera "MSC" è diventata protagonista di uno sbandamento, per via del quale la "Opera" ha dapprima colpito la banchina portuale, danneggiandola, e poi si è abbattuta sulla poppa del battello fluviale "River Countess", che era attraccato al molo nel Canale della Giudecca, prima del brutale arrivo della nave da ...