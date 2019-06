Utilitarie a benzina - Volkswagen Polo vs Suzuki Baleno vs Mazda2 | quale consuma meno?

quattroruote

(Di lunedì 24 giugno 2019) Cè chi sceglie lauto di pancia e chi lo fa con la testa. Nel secondo caso, impossibile ignorare i consumi: non fosse altro perché il carburante è la seconda spesa più importante dopo il costo dellauto stessa o le rate del finanziamento. Ma di quanti soldi stiamo parlando? Dai nostri calcoli, circa 130 euro al mese, per unutilitaria che percorre 15.000 km annui. A, precisiamo: e questa specifica non è fatta a caso. Con il diesel alla gogna, il mercato delle piccole passa sempre più dalla pompa verde. Le Case semplificano la gamma proponendo motori di cilindrata ridotta, non tutti necessariamente parsimoniosi. Perciò, dopo averne testate tante mettiamo a confronto le treche, in base ai nostri rilevamenti, risultano più parche:1.0 Mpi,1.2 VVT Dualjet,1.5 Skyactiv-G, citate in ordine di cilindrata. E tra queste ...

