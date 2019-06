Uruguay | evade il re milanese della cocaina

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Pietro Bellantoni Il boss calabrese Rocco Morabito è riuscito a fuggire da un penitenziario di Montevideo. Era in attesa di estradizione in Italia Una fuga rocambolesca destinata ad accrescere il mito criminale di uno dei più grandi narcotrafficanti'ndrangheta calabrese. Il boss Rocco Morabito, in attesa di estradizione in Italia, è evaso oggi dal carcere “Central” di Montevideo, in. La sua fuga è stata confermata al quotidiano locale El Observador dal ministero dell'interno uruguaiano. Morabito sarebbe riuscito are assieme ad altri tre detenuti dalla terrazza del carcere, che si trova nel centrocapitale sudamericana. Il boss calabrese, 53 anni, detto “Tamunga”, era stato arrestato nel settembre 2017 proprio a Montevideo, dopo 23 anni di latitanza. Per anni è stato uno degli uomini più ricercati negli Stati Uniti e, primasua cattura, era ...

