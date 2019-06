Uomini e Donne news | Ginevra Pisani nel nuovo videoclip di Emis Killa

Pamela Prati Tronista a Uomini e Donne? Ecco La verità : Non c’è pace per Pamela Prati. Dopo la vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone, ora secondo un settimanale avrebbe dovuto tornare come Tronista di U&D. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi! Ormai sembra che la televisione italiana non riesca a fare a meno di Pamela Prati, ma l’ultimo rumor sulla showgirl cagliaritana era davvero clamoroso. Secondo il ...

Sara Affi Fella dopo lo scandalo di Uomini e Donne sono stata male : Sara Affi Fella in un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” ha raccontato alcuni retroscena dopo lo scandalo di “Uomini e Donne”ha dichiarato di essere stata costretta a dormire insieme ai suoi genitori:”:dopo la bufera, dormivo nel letto con mia madre e mio padre. Tutto ciò che è accaduto si è riversato sulla mia famiglia, che ovviamente non c’entrava nulla. Però, oggi la cosa importante è che ci siamo uniti ancora più di prima, ha anche ...

David e Cristina - da Uomini e Donne a Temptation Island : 5 cose da sapere : David e Cristina, la coppia formata al Trono Over di Uomini e Donne, sbarca a Temptation Island Temptation Island ci ha presentato le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione, in partenza questa sera, lunedì 24 giugno. Tra coloro che metteranno alla prova il loro amore ci sono anche David e Cristina, la coppia formata […] L'articolo David e Cristina, da Uomini e Donne a Temptation Island: 5 cose da sapere proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Amedeo Venza su IG : 'È finita tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione' : Dopo qualche giorno in cui si è detto e scritto di tutto su Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, in queste ore ha iniziato a circolare una notizia che non farà piacere ai fan della coppia: pare che l'amore nato a Uomini e Donne tra i due ragazzi sia ufficialmente finito. A confermare il rumors che impazzava sul web da tempo è stato Amedeo Venza: l'ex corteggiatore, da sempre molto informato su tutto quello che riguarda i protagonisti della ...

Uomini e Donne - Andrea difende Teresa dalle critiche : "La felicità è bello ostentarla" - : Francesca Ajello Procede senza nubi all'orizzonte la storia d'amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso: i due non perdono occasione per dedicarsi parole d'amore che non sempre vengono apprezzate. L'ex corteggiatore ha voluto difendere la sua fidanzata dagli haters Sebbene non abbia avuto uno sviluppo lineare, la storia tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella prosegue a gonfie vele: i due giovani che si sono conosciuti a Uomini e ...

Uomini e Donne - Teresa Langella insultata? Andrea Del Corso sbrocca : "Vomito" : Alta tensione social. Il punto è che Andrea Del Corso e Teresa Langella, protagonisti di Uomini e Donne di Maria De Filippi su Canale 5, si mostrano più innamorati che mai. Ovviamente, però, alcuni haters sono scatenati. Diversi insulti, infatti, sono piovuti sui social contro Teresa. E Dal Corso ha

Uomini e Donne - Pamela torna a settembre? Ultimi sfoghi su Stefano : Uomini e Donne, Pamela Barretta torna a settembre nel programma? La dama risponde sui social Che la storia tra Pamela Barretta e Stefano Torrese sia finita male, lo sappiamo tutti. Nelle ultime settimane i partecipanti, tra i più discussi del Trono Over, si sono lanciati frecciatine e risposte al veleno sui social. E dopo le […] L'articolo Uomini e Donne, Pamela torna a settembre? Ultimi sfoghi su Stefano proviene da Gossip e Tv.

Pamela Prati tronista - arriva la smentita di Uomini e Donne : Solo qualche giorno fa il settimanale Vero aveva lanciato una indiscrezione che avrebbe avuto del clamoroso: Maria De Filippi avrebbe pensato di arruolare Pamela Prati nel cast di Uomini e Donne in qualità di tronista, per darle la possibilità di trovarsi un fidanzato reale dopo il caso Mark Caltagirone.Peccato che a stretto giro sia arrivata la replica di Raffaella Mennoia, autrice del dating show di Canale 5 e braccio destro della ...

Uomini e Donne : Manuel Galiano a Ibiza con gli amici - smentisce la crisi con Giulia : I viaggi ad Ibiza non portano bene agli ex protagonisti di Uomini e Donne, come testimonia quanto accaduto di recente tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Per questa ragione, in molti hanno espresso qualche timore dopo aver scoperto che anche Manuel Galiano è partito per l'isola spagnola in compagnia di amici, lasciando a casa Giulia Cavaglià. La coppia formatasi nella fase finale della stagione 2018-19 del Trono Classico, già da qualche giorno ...