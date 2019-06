Una splendida serata culturale a Paganica per il tributo al poeta Nicola Enrico Biordi

Arresto Platini - Mughini : “sarebbe brutto macchiare così Una splendida carriera” : “Non so nulla della vicenda e in questi casi il silenzio è d’oro. Spero chiaramente che Michel esca bene da questa vicenda, sarebbe davvero brutto macchiare la splendida carriera che ha avuto da atleta con una ‘storiaccia’ di corruzione”. Sono le dichiarazioni all’AdnKronos del giornalista e tifoso juventino, Giampiero Mughini, che commenta le vicende riguardanti Platini, ultime ore delicate per ...

Splendida! Guendalina Canessa con Una scollatura super hot : Un fan su Instagram scopre un dettaglio sul vestito che viene indossato da Guendalina Canessa... era già stato indossato da Michelle Hunziker. In queste ore con Guendalina Canessa, influencer e tv celebrity (come lei ama definirsi), che ha ricevuto un commento in particolare legato all’ultimo suo post condiviso su Instagram, dove la bella e giunonica Guendalina Canessa indossa un vestito viola e giallo con una scollatura da ...

NOAA - tutti i terremoti del mondo dal 1901 al 2000 in Una splendida animazione [VIDEO e DETTAGLI] : I ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hanno sviluppato Science On a Sphere®, uno strumento educativo per spiegare la scienza del sistema terrestre. L’interessante animazione che trovate nel video in fondo all’articolo mostra in sequenza tutti i terremoti registrati che si sono verificati dal 1 gennaio 1901 al 31 dicembre del 2000 ad un ritmo di un anno al secondo. Gli ipocentri dei terremoti prima appaiono ...

Festa della mamma - Nino D'Angelo dedicò Una splendida canzone a sua madre : Il 12 maggio è la Festa della mamma, una giornata da festeggiare nel modo giusto per la donna più importante della nostra vita che è sempre lì pronta per darci un aiuto concreto. Si tratta della persona che, nei momenti di difficoltà, è sempre presente nella vita di un figlio al quale dà gli insegnamenti e non lo abbandonerà mai. Nel novecento la Festa della mamma veniva festeggiata l'8 maggio e, dunque, nella prima settimana del mese, ma a ...

Noemi - presi i sicari. De Luca : 'È Una splendida giornata per Napoli e per l'Italia' : 'È una splendida giornata per Napoli e per l'Italia. Grande gioia per le notizie che arrivano dal Santobono, per le condizioni della piccola Noemi che proprio questa mattina fanno registrare i netti ...

Giro d’Italia – Elia Viviani gareggerà con Una splendida maglia tricolore : “voglio rispettare il ciclismo italiano” [FOTO] : Elia Viviani correrà al Giro d’Italia 2019 con una splendida maglia tricolore in qualità di campione nazionale Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale del Giro d’Italia 2019. La 102ª edizione prenderà il via sabato da Bologna e vedrà Elia Viviani gareggiare con una speciale maglia tricolore in qualità di campione nazionale. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport: ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : Una splendida Italia batte l’Austria e chiude terza in Malesia : C’è da fare i complimenti a questa squadra che ha davvero sovvertito tutti i pronostici ed è andata vicina a far la storia dell’Hockey su prato Italiano. La Nazionale maschile guidata da Roberto Da Gai ha messo da parte la delusione per la sconfitta in semifinale con il Canada di ieri, che ha chiuso le porte ad una possibile qualificazione olimpica, ed è tornata in campo oggi nella finale per il terzo posto delle Finals Series di ...