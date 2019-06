Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 09 | 10

Ultime Notizie Roma del 24-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio tensione nel governo sulle manovre sulle tasse alla vigilia della stretta con l’Unione Europea flat Tax da almeno 15 miliardi che sono tutti già trovati non è un capriccio della Lega a Bruxelles si mettono l’anima in pace non esagerino con un’infrazione tanto la faccio comunque vada parole di Salvini Di Maio ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : terremoto Roma - gente in strada - 24 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE oggi, 24 giugno 2019. Ultim'ora: scossa di terremoto Roma, gente in strada per la paura. Non si segnalano danni, ma il sisma è stato forte.

Le notizie del giorno – Indagini su Cagliari-Frosinone - acque agitate in casa Trapani - le Ultime su Gigi Simoni : Indagini SU Cagliari-Frosinone – Nuovi scenari per quanto concerne l’operazione ‘Oikos’. Il quotidiano spagnolo ‘El Pais’ parla di presunta combine in Cagliari-Frosinone, terminata 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Joao Pedro su goffo intervento di Zampano. Il procuratore Giuseppe Pecoraro non ha perso tempo e subito dopo le prime indiscrezioni ha deciso di aprire un fascicolo, sono stati chiesti ...

Ultime Notizie Roma del 23-06-2019 ore 20 : 10 : Roma Daily News radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il leader del MoVimento 5 Stelle alza la voce. chi in buona o cattiva Fede destabilizza il movimento perché in questo modo serva Di Maio destabilizza che la capacità di orientare le scelte di governo stiamo governando nazione Italia non stiamo giocando a RisiKo ognuno porti avanti e tuono che è chiamato ad assolvere afferma ...

Governo Ultime Notizie : tra una settimana il destino dell’esecutivo : Governo ultime notizie: tra una settimana il destino dell’esecutivo Governo ultime notizie: tra una settimana il destino dell’esecutivo per la Lega Secondo il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il destino del Governo si deciderà tra una settimana: quando la procedura d’infrazione si materializzerà con maggior forza e contundenza. Il tentativo di disinnescare la bomba che viaggia sull’asse Roma-Bruxelles potrebbe portare ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : furia Di Maio vs Di Battista - 23 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi: Di Maio è una furia contro Di Battista dopo le ULTIME uscite. Ecco le sue parole, 23 giugno 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : cyber attacco Usa contro l'Iran - 23 giugno 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: cyber attacco degli Stati Uniti ai danni dell'Iran, colpiti i sistemi informatici per il lancio missili, 23 giugno 2019,

