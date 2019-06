Ufficiale la demolizione dello Stadio San Siro | le ultime news sui prossimi concerti e la

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) LaSanci sarà. Questo è quanto si apprende dalla decisione di Milan e Inter, che hanno optato per latotale della struttura che negli anni ha ospitato partite di calcio e grandidi artisti nazionali e internazionali. L'annuncio è arrivato nella mattinata del 24 giugno direttamente da Losanna, dove i dirigenti dei due club si sono ritrovati per decidere le linee guida delle Olimpiadi Invernali che nel 2026 saranno ospitate proprio dall'Italia. La nuova struttura dovrebbe sorgere accanto a quella attuale che sarà completamente rasa al suolo ma nella quale sorgeranno altre costruzioni che attendono ancora di essere dichiarate. Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha invece tenuto a frenare gli entusiasmi, dichiarando che si tratterà di un procedimento molto lungo e che comunque sarà la nuova struttura a ospitare le cerimonie ...

OptiMagazine : Ufficiale la demolizione dello Stadio #SanSiro, le ultime news sui prossimi concerti e la nuova struttura… - diavolisempre : Elliott e suning come al solito hanno sottovalutato i passaggi in italia per la demolizione di uno stadio pubblico.… -