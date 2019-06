Ue agli Stati: urge soluzione Sea Watch

"Pur apprezzando il fatto che l'Italia abbia proceduto all'evacuazione di un numero di persone dalla Sea3 per ragioni mediche", la Commissione Ue fa appello "membri" per trovare "unaper le persone che sono rimaste a bordo". Così una portavoce parlando di "imperativo umanitario" e ribadendo che l'esecutivo comunitario "continuerà a fare tutto il possibile, nell'ambito delle nostre competenze, per sostenere e coordinare eventuali sforzi di solidarietà".(Di lunedì 24 giugno 2019)