Turismo | sta per nascere la figura di «imprenditore turistico esperienziale»

Turismo - Istat : nel 2018 record storico - oltre 428 milioni di presenze : Le attività economiche connesse al Turismo generano il 6% del valore aggiunto dell’economia: una quota simile al comparto delle costruzioni. Nel 2018, l’Italia ha raggiunto il record storico di oltre 428 milioni di presenze (+1,8% rispetto al 2017). E’ quanto emerge dal rapporto annuale dell’Istat che è stato pubblicato oggi nel quale si evidenzia anche le intensità di emissione dei prodotti turistici che sono circa il ...

Wind Tre presenta le offerte per l’estate 2019 tra tariffe annuali - Turismo e un pieno di GB : Ecco le proposte di Wind e Tre per l'estate 2019, tra il debutto delle offerte annuali, delle opzioni ideali per i turisti e un vero boom di GB per i mesi estivi. Scopriamo tutte le novità e le conferme. L'articolo Wind Tre presenta le offerte per l’estate 2019 tra tariffe annuali, turismo e un pieno di GB proviene da TuttoAndroid.

Intervista a Giorgio Saccoccia - presidente ASI : “Da Grottaglie partirà il Turismo spaziale” [VIDEO] : Nei pressi dell’aeroporto di Taranto-Grottaglie si è tenuta la conferenza “Grottaglie Spaceport for Europe” organizzata da Enac, Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e Distretto Tecnologico Aerospaziale. Nell’occasione, AVIONEWS ha Intervistato Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Saccoccia spiega la sua scelta di passare dall’ESA all’Agenzia Spaziale Italiana evidenziando come ...

Turismo - gli stagionali meritano rispetto. Quando siamo in vacanza ci pensiamo mai? : Mentre sulla stampa nazionale scoppiano gli ormai classici polveroni estivi per cui non si troverebbero più lavoratori stagionali da assumere, gli italiani che hanno manifestato intenzioni di viaggio per l’estate 2019 saranno circa un 5% in più rispetto al 2018 secondo una ricerca Ebintur. Il Turismo sarà quindi sempre più un motore di crescita per i consumi e per l’occupazione nei prossimi anni. Nelle previsioni a medio termine, a crescere ...

Gabicce e la fuga degli stagionali : ecco quanto si guadagna nel Turismo : Per il sindaco del comune marchigiano l’assegno voluto dal governo gialloverde distoglie i giovani dal cercare lavoro in Riviera. Un sillogismo che ha infiammato i social e affascinato pure l’ex premier Matteo Renzi. Ma quanto guadagnano i ragazzi che, ogni estate, vanno a lavorare nelle località di mare?...

La Nasa apre al Turismo nella Stazione Spaziale dal 2020 : 35mila dollari a notte : I prezzi sono veramente 'astronomici': la Nasa, National Aeronautics and Space Administration, l'ente Spaziale statunitense, apre al turismo stellare. Ieri, l'annuncio a sorpresa: a breve, sarà possibile andare nello spazio anche senza essere astronauti, in qualità di privati cittadini. Dal 2020, infatti, la Stazione Spaziale Internazionale orbitante intorno alla Terra a 'soli' 450 chilometri d'altezza, sarà aperta ai visitatori, ma non c'è il ...

Estate al lavoro? Dal Turismo alla moda : ecco 26mila offerte e gli stipendi : Dal turismo alla grande distribuzione, passando per industria, sanità e fashion, le offerte disponibili nelle bacheche delle agenzie per il lavoro sono oltre 26mila. La retribuzione è quella prevista dai contratti collettivi per le singole professionalità. Richiesta la disponibilità a lavorare in orari notturni e in giorni festivi, flessibilità, capacità di lavorare in team, conoscenza di lingue straniere...

Turismo : Albergatori Jesolo - le festività tedesche riportano l'estate : Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - A Jesolo, le festività tedesche risportano l'estate, con l'occupazione alberghiera che raggiunge punte dell'80 p.c. Dati statistici che sembrano destinati a mettere in secondo piano un maggio in sofferenza per il Turismo, quelli che stanno arrivando dal sistema di rilev

Vino : 1 mln partecipanti a 'Cantine Aperte' - al via stagione enoTurismo : Roma, 28 mag. (Labitalia) - Moltissimi giovani, tanti stranieri, musica, arte e degustazioni enogas[...]

Turismo sostenibile - ultima tappa stamattina a Ragusa : “Nuove frontiere per un Turismo sostenibile e di comunità”: a Ragusa Ibla, ultima tappa ad ingresso libero del percorso gratuito di formazione

Gran Turismo Sport si aggiorna questa settimana con un nuovo circuito : Gran Turismo Sport si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento, che tra le altre cose introdurrà nel gioco un nuovo circuito. La notizia è stata diffusa direttamente dal creatore della serie Kazunori Yamauchi, tramite un Tweet.L'aggiornamento sarà disponibile da giovedì 30 maggio e grazie al Tweet possiamo presumere che il nuovo tracciato introdotto sarà il famigerato Goodwood Circuit. Si tratta di tracciato realmente esistente nel Regno Unito, ...

Turismo - giro di vite sull'abusivismo e riformulazione dell'imposta di soggiorno : «Il mondo delle imprese turistico-ricettive è fortemente provato da una pressione fiscale che va oltre ogni sostenibilità - ha rilanciato Bocca - e che si mantiene sopra la media dell'Eurozona. Il ...

Turismo - imposta di soggiorno : Roma al top per incassi : Roma è la città che ha incassato il maggior gettito derivante dall’imposta di soggiorno, con un incasso pari a 130 milioni, il 27,7% del totale, e l’incasso delle prime quattro città (Roma, Milano, Venezia e Firenze) è superiore a 240 milioni, oltre il 58% del totale nazionale: il dato emerge dalle elaborazioni di Federalberghi e Nmtc su dati della Ragioneria Generale dello Stato relativi al 2017, nell’ambito di una ricerca ...

Quartu - scontro sul Turismo : Delunas bacchetta l'ex assessore Picci - "basta ironia sulla spiaggia per nudisti" : "l'ex assessore Picci, scivolato fuori dalla politica cittadina, forse parla ormai solo per sentito dire, senza entrare nel merito, come invece dovrebbe fare chi aspira ad avere un ruolo politico. Ha ...