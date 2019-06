Tunisia-Angola | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Entra nel vivo anche il Gruppo E dellad’Africa. Quest’oggi alle ore 19.00, infatti, sarà in campo una delle formazioni più attese della kermesse continentale, ovvero lache alle ore 19.00 al New Suez Stadium (impianto da 27.000 spettatori situato nella celebre cittadina dell’omonimo “Stretto”) attende l’per il primo match della sua manifestazione. Chi conquisterà i primi tre punti, quindi, in un girone che comprende anche le non impossibili Mali e Mauritania? La, ovviamente, parte con i favori del pronostico visto il proprio blasone, masi è già visto in questo primo scorcio did’Africa, nessuna partita è semplice o scontata. Con DAZN segui lad’AfricaIN, LIVE E ON DEMAND Le due squadre dovrebbero schierarsi in campo con lo stesso schema, il 4-2-3-1, con diversi ...

IndependentNGR : Tunisia Face ‘Unfancied’ Angola - StadioSport : Coppa d’Africa, probabili formazioni: Tunisia-Angola, Mali-Mauritania e Costa d’Avorio-Sudafrica -… - SportsbookBTC : Football ? Tunisia-Angola Statistical Preview -