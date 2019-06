meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Cinque vagoni di unpasseggeri sono caduti ieri da unnel nordest del4 persone sono morte e altre 65 sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto a Kulaura, nel distretto di Moulvibazar, intorno alla mezzanotte, mentre il convoglio Upaban Express si stava dirigendo verso la capitale Dacca. Un funzionario locale ha spiegato che ilavrebbe ceduto mentre illo stava attraversando, per cause ancora non note. L'articolodaine 65Meteo Web.

