Tre miliardi di ricavi | un miliardo di costi e 20mila posti di lavoro | il giro d' affari

Infezioni sessuali in aumento - contagiato un italiano su 24 : "OlTre sei miliardi di casi in tutto il mondo" : Un milione di nuovi casi al giorno, ovvero 376 milioni all' anno, sono i nuovi casi delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (Ist) che si verificano nel mondo, le quali, sommandosi a quelle già diagnosticate ed in cura, superano ormai i sei miliardi. In Italia si calcola che 1 persona su 24 abbia

Cdp - il Tesoro batte cassa : in arrivo extra-cedola da 800 milioni (olTre agli 1 - 3 miliardi già staccati) : Il Mef ha chiesto alla cassa la convocazione di un’assemblea straordinaria per la distribuzione di parte delle riserve di utili portati a nuovo, in aggiunta agli 1,3 miliardi già versati a valere sul bilancio del 2018...

Oggi è il “tax day” - l’erario incasserà olTre 32 miliardi di euro di tasse : Oggi, lunedì 17 giugno, è il tax day 2019, ovvero il primo giorno di scadenze per il versamento di molte tasse riguardanti sia le famiglie sia le imprese. Nel complesso, Oggi entreranno nelle casse dello stato all’incirca 32,6 miliardi di euro secondo le stime dello studio messo a punto dalla Cgia di Mestre, associazione di artigiani e piccole medie imprese. Tra le imposte maggiori c’è sicuramente l’Irpef che devono pagare gli imprenditori per ...

Sanità - un italiano su Tre si rivolge al privato. Nel 2018 spesi 37 miliardi : I tempi di attesa per visite e accertamenti restano biblici e 19,6 milioni di italiani attingono sempre più al portafoglio per imboccare la scorciatoia che porta al privato. Nelle cui casse ogni famiglia lo scorso anno in media ha versato 1.437 euro, che moltiplicato per il numero degli assistiti d’Italia fanno 37,3 miliardi di euro di spesa sanita...

Evergrande - Investirà olTre 20 miliardi nella mobilità elettrica : La stampa cinese ha dato grande risalto agli annunci della Evergrande, che è pronta a fare investimenti record nel campo della mobilità elettrica. Regina del settore immobiliare, l'azienda ha investito negli anni nella Faraday Future, nella Nevs, nella Shanghai Cenat New Energy e nella Koenigsegg ed è ora pronta a spendere la cifra record di 160 miliardi di yuan, pari a circa 20,5 miliardi di euro al cambio attuale. 1 milione di auto all'anno e ...

I Treni intercity si rinnovano - investimento da 1 - 4 miliardi : Gli intercity si rinnovano. trenitalia, Fs Italiane e il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture hanno presentato i nuovi servizi

Effetto mini-condono : cancellate cartelle per olTre 32 miliardi - azzerate quelle sotto 1.000 euro : Trentadue miliardi di debiti fiscali cancellati a oltre 12 milioni di contribuenti. Sono tutte cartelle di piccolo importo, sotto i mille euro, emesse anche quasi vent?anni fa, fra il 2000 e il...

Il cambiamento climatico poTrebbe costare 1000 miliardi alle imprese : Banco Santander stima che nel futuro prossimo subirà perdite economiche perché, a causa della siccità, chi ha chiesto e ottenuto un prestito avrà difficoltà economiche e non riuscirà a restituirlo (foto: EVARISTO SA/AFP/Getty Images) Molte compagnie dovranno presto fare i conti con gli effetti economici del cambiamento climatico e mettere in conto costi imprevisti per un bilione, ovvero mille miliardi di dollari, nei prossimi cinque anni. È ...

Crac da olTre 4 miliardi per il gruppo Marenco : 51 persone denunciate : Gli indagati sono accusati di bancarotta fraudolenta. Coinvolte 190 società tra nazionali ed estere. Sono 51 le persone denunciate per il fallimento di varie società del "re del gas", Marco Marenco. Gli avvisi a carico degli indagati, accusati di bancarotta fraudolenta ai danni di 12 società del gruppo, sono stati notificati a chiusura delle indagini effettuate dalla guardia di finanza di Torino e Asti. L'inchiesta ha accertato un Crac ...

La cannabis poTrebbe togliere più di 4 miliardi di dollari l’anno a Big Pharma : Se la cannabis terapeutica fosse legalizzata in tutti gli Stati Uniti (ad oggi lo è in 29 su 50 Stati più il distretto federale di Washington D.C.) per condizioni come… L'articolo La cannabis potrebbe togliere più di 4 miliardi di dollari l’anno a Big Pharma proviene da Essere-Informati.it.

Salvini : «Trenta miliardi per la Flat tax. Finito il tempo delle letterine Ue» : Matteo Salvini parla soprattutto delle ricadute economiche sull'Italia dopo il voto delle Europee che ha regalato il 34% dei consensi al Carroccio. «Il tempo delle letterine e dei...

Facebook ha soppresso oltre Tre miliardi di falsi account : Mark Zuckerberg, presidente e amministratore delegato di Facebook, ha presentato i risultati di una gigantesca operazione di pulizia, che ha condotto all'eliminazione di miliardi di falsi account. Di fronte al netto aumento di tentativi di creazioni automatiche di account a fini fraudolenti, Facebook ha presentato la cifra vertiginosa di oltre tre miliardi di falsi account soppressi in sei mesi prima che diventassero attivi. Nel dettaglio, ...

