Trapani | Uil | incontro con il campione europeo di kickboxing | Gioacchino Mancuso

(Di lunedì 24 giugno 2019) Si svolgerà martedì 25 giugno, anella sede provinciale della Uil (via Nausicaa, 53) a partire dalle 10, l'curato dalla Uil Pensionati e dell'ADA Sicilia (Associazione Diritti degli Anziani) che avrà come fulcro centrale il tema dello sport come opportunità per il dialogo intergenerazionale, ma anche per il miglioramento della qualità della vita. Ospite speciale ildi. Chi è, atleta del Team Athena, nel marzo scorso è stato proclamatoK1 Martial Kombat Pro. Nel corso degli anni si è distinto nella sua specialità per qualità sportive, ma anche umane e, proprio nella sua figura, la Uil e l'associazione ADA hanno riconosciuto quei valori fondamentali per lo sport, ma anche per la vita quotidiana che le stesse organizzazioni sindacali e di categoria portano avanti da ...

