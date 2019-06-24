fattoquotidiano : Traffico rifiuti, compost ‘velenoso’ finiva a Roma: “Manda il percolato nel fosso”. Il ruolo del dirigente regional… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-06-2019 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANAA AL BIVIO CON VIALE REGINA MARGHERITA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZALE DEGLI EROI ALL’ALTEZZA DELLA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANAA AL BIVIO CON VIALE REGINA MARGHERITA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZALE DEGLI EROI ALL’ALTEZZA DELLA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MENTRE È DIMINUITO IL Traffico IN GRAN PARTE DELLE STRADE, SULLA VIA SALARIA PROSEGUONO I DISAGI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE: SI PROCEDE VERSO LA TANGENZIALE A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA IN INGRESSO PER Traffico CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA E SULLA VIA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MENTRE È DIMINUITO IL Traffico IN GRAN PARTE DELLE STRADE, SULLA VIA SALARIA PROSEGUONO I DISAGI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE: SI PROCEDE VERSO LA TANGENZIALE A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA IN INGRESSO PER Traffico CI SONO ANCORA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA E SULLA VIA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A1 RIAPERTA VERSO NAPOLI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA. IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE TRA 2 VETTURE E UN CAMION ALL’ALTEZZA DEL KM 17, ORA SI TRANSITA SU UNA CORSIA DI MARCIA. ANCORA MOLTO INTENSO PERÒ IL Traffico SUL RACCORDO DOVE CI SONO RIPERCUSSIONI: ABBIAMO LUNGHE CODE ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A1 RIAPERTA VERSO NAPOLI NEL TRATTO CHE COLLEGA IL RACCORDO ANULARE E TORRENOVA. IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE TRA 2 VETTURE E UN CAMION ALL’ALTEZZA DEL KM 17, ORA SI TRANSITA SU UNA CORSIA DI MARCIA. ANCORA MOLTO INTENSO PERÒ IL Traffico SUL RACCORDO DOVE CI SONO RIPERCUSSIONI: ABBIAMO LUNGHE CODE ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI GROSSI DISAGI NELLA ZONA SUD DI Roma TRA IL RACCORDO ANULARE E L’AUTOSTRADA PER NAPOLI. È CHIUSA LA A1 DAL RACCORDO A TORRENOVA VERSO NAPOLI. TUTTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA 2 VETTURE E UN CAMION AVVENUTO AL KM 17. CODE PER CURIOSI NELLA CORSIA OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, DALLA BARRIERA A TORRENOVA. ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHIUSA LA A1 NEL TRATTO RACCORDO-TORRENOVA VERSO NAPOLI. DISAGI PER CURIOSI NELLA CORSIA OPPOSTA VERSO IL RACCORDO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER INCIDENTE NELLA COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE. MENTRE SUL RACCORDO è RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHIUSA LA A1 NEL TRATTO RACCORDO-TORRENOVA VERSO NAPOLI. DISAGI PER CURIOSI NELLA CORSIA OPPOSTA VERSO IL RACCORDO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER INCIDENTE NELLA COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE. MENTRE SUL RACCORDO è RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE Roma. CODE DI CIRCA 7 KM A PARTIRE DA POMEZIA. SUL RACCORDO ANULARE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA; CODE DALLA CASILINA. INCIDENTE AVVENUTO DA POCO NEL TRATTO ...
Traffico Roma del 24-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDÌ 24 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E PRATICA DI MARE VERSO Roma. RIPERCUSSIONI CON LUNGHE CODE, CIRCA 6 KM, FILE A PARTIRE DA POMEZIA. SUL RACCORDO ANULARE NEL TRATTO CASILINA-ARDEATINA, Traffico MA ANCHE UN INCIDENTE; INCIDENTE TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA. DISAGI PER Traffico INVECE NELLA ...
Traffico Roma del 23-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 19:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA.. UN ALTRO INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO CI SONO INCOLONNAMENTI DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO FINO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 23-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DALLA COLOMBO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA. SULLA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E CODE A TRATTI DA CIVITAVECCHIA SUD A TORRIMPIETRA VERSO Roma. DISAGI PER IL Traffico ...
Traffico Roma del 23-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’ARDEATINA. NEL LITORALE RomaNO, E PIÙ PRECISAMENTE A OSTIA LIDO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN VIA ...
Traffico Roma del 23-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA GIUGNO 2019 ORE 16:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI VIAGGIA IN CODA A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’ARDEATINA. SU LUNGOTEVERE DEI TEBALDI, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI PONTE MAZZINI. RALLENTAMENTI PER LA STESSA CAUSA ANCHE IN ...