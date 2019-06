Torino | parla Izzo | “Sputerò sangue per il Toro I top nel mio ruolo? Van Dijk…”

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” ad Armando, difensore del, che si racconta tra la stagione appena passata e il futuro. Il centrale è reduce dalla sua miglior stagione: “E’ stato un anno molto bello per me e per il. Io ho raggiunto un livello alto: ho fatto il mio lavoro di difensore e ci ho aggiunto 4 gol e 2 assist giocando 37 gare su 38. Ora speriamo nel ripescaggio in Europa League, anche se in questo caso andremmo in ritiro il 4 luglio. Sarebbe un premio per i nostri tifosi, che sono fantastici”. Sui pregiudizi dopo la squalifica per calcioscommesse,aggiunge: “Le persone devi conoscerle prima di giudicarle. E io vivo per il calcio, tutte le sere alle 22.30 vado a letto. Per me ci sono il pallone e la famiglia: mia moglie Titta che ha 23 anni, le bimbe Aurora e Vittoria di 8 e 4 anni. Non bevo, non ...

CalcioWeb : #Torino, l'intervista a #Izzo ?? 'Sputerò sangue per questa maglia. I top? #VanDijk...' ?? - giovanniproto67 : RT @marcoleonardi9: Dopo Padova Bergamo Milano Parma Venezia Roma Napoli Bari Bologna Buccinasco Saronno Genova Varese Torino Ginevra ILO e… - bruno96832207 : @AnnibaleBertola E' un dettaglio, lei che è uomo di grande Sapienza, dovrebbe sapere che i veri geni, sono misconos… -