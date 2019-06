Torino, incidente mortale: fa manovra nel parcheggio del supermarket e investe anziana (Di lunedì 24 giugno 2019) Tragedia nella periferia di Torino: una donna italiana alla guida di una Fiat Panda, nell’effettuare manovre, ha investito una donna di 82 anni. L’anziana, nonostante gli immediati soccorsi del 118, è deceduta sul posto. L'incidente è avvenuto nel posteggio del Penny Market di via Pianezza 16. (Di lunedì 24 giugno 2019) Tragedia nella periferia di: una donna italiana alla guida di una Fiat Panda, nell’effettuare manovre, ha investito una donna di 82 anni. L’, nonostante gli immediati soccorsi del 118, è deceduta sul posto. L'è avvenuto nel posteggio del Penny Market di via Pianezza 16.

Una disattenzione che la protagonista di questa tragedia non potrà perdonarsi. Quello che è successo a Torino nel pomeriggio, davanti a un supermercato è stata forse causato dallo stress o dalla fretta. Ma in quel maledetto parcheggio davanti al Penny Market, alla periferia Nord del capoluogo piemontese, una donna ha perso la vita. Una donna italiana alla guida della sua auto, una Fiat Panda, nell'effettuare manovra, ha infatti investito una 82enne italiana che, a causa della caduta, nonostante gli immediati soccorsi del 118, è deceduta sul posto. L'incidente è avvenuto intorno alle 18, in via Pianezza 16. Sono in corso i rilievi degli Agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale del capoluogo piemontese. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare i parenti della vittima.