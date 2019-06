Torino Fashion Week al via

Torna la Torino Fashion Week - in un viaggio tra Cina e Medio Oriente : Dal 27 giugno al 3 luglio i riflettori della moda si accendono all’ombra della Mole, per celebrare la nuova edizione della Torino Fashion Week. L’ex Borsa Valori, al 28 di via San Francesco da Paola, si trasformerà per una settimana in un palcoscenico internazionale pronto a dare il benvenuto alle capsule collection di stilisti emergenti torinesi, italiani e internazionali. L’evento, organizzato da TModa con il ...