Tina Cipollari regala un costoso orologio al suo compagno | varrebbe 10 mila euro

Grande Fratello Vip - Tina Cipollari tra le possibili concorrenti ma lei smentisce subito : Tra i reality show che vedremo in onda nel corso della prossima stagione televisiva ci sarà sicuramente il Grande Fratello Vip, il fortunato format di Canale 5 che, tuttavia, dovrà fare a meno di Ilary Blasi. In questi giorni stanno già circolando i primi nomi di coloro che potrebbero essere i nuovi concorrenti del programma, e tra questi spicca la presenza di Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne che già negli anni precedenti ...

Tina Cipollari al Grande Fratello Vip? Lei : "Neanche sotto tortura" : Da un po' di settimane (come succede ogni benedetto anno) il nome di Tina Cipollari è entrato nel calderone dei potenziali protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, secondo le indiscrezioni condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 a novembre. L'opinionista più divertente della televisione già in passato è "evasa" dagli studi di Uomini e Donne per prendere parte a reality come Il Ristorante e Pechino Express.Eppure nella ...

Kikò Nalli : ‘Tina Cipollari gelosa? No - nulla la tocca - ha una sua potenza mediatica’ : “Tina ha una sua storia, una sua potenza mediatica e televisiva che lei nulla la tocca. In comune abbiamo una sola gelosia, verso i nostri figli” così Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, ha spiegato che – per come la vede lui – non c’è e non ci può essere alcuna gelosia tra sé e la sua ex moglie in merito alle loro nuove relazioni. Intanto procede la storia d’amore tra lui e la sua nuova fiamma ...

Guai a chi mi tocca Tina Cipollari! Kikò Nalli difende la ex moglie : : Kikò Nalli spiega di non aver preso in malomodo le dichiarazioni di Tina Cipollari in merito alla sua relazione con Ambra Lombardo e si è espresso in difesa della ex moglie. Sulla sua storia con Ambra Lombardo ne sono state dette di ogni genere, anche dalla ex moglie Tina Cipollari, ma Kikò Nalli continua a difendere quest’ultima da chi la accusa di essere gelosa del padre dei suoi figli.-- Ospite della trasmissione radiofonica Non ...

Kiko e Ambra conoscono i rispettivi genitori : il pensiero di Tina Cipollari : Kiko e Ambra oggi: presentazioni in famiglia dopo il Grande Fratello Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Chicco Nalli e Ambra Lombardo. Dopo la fine del Grande Fratello 16 i due sono inseparabili e sono già avvenute le prime presentazioni in famiglia. Kikò, come raccontato in un’intervista concessa a Giada Di Miceli a […] L'articolo Kiko e Ambra conoscono i rispettivi genitori: il pensiero di Tina Cipollari proviene da ...