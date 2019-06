The Boys | il trailer | la trama e il cast della serie Amazon

tvzap.kataweb

(Di lunedì 24 giugno 2019) Se il buon giorno si vede da un, Thesi candida ad essere la vera rivelazione del 2019: laprodotta dae tratta dall’omonima saga a fumetti firmata da Garth Ennis arriva in streaming il 26 luglio. Il nuovo video reso disponibile mostra come si sia voluto rispettare l’irriverenza e l’acida comicità di cui quest’opera è intrisa in ogni baloon, mentre un secondopostato il 17 giugno è ancora più esplicito nel mostrare quanto lavuole spingere sul fronte del realismo con un’ironia estrema. Theaffronta il tema dei supereroi, di questi tempi molto abusato, in un’ottica decisamente diversa. Si immagina che questi essere super potenti, famosi in tutto il mondo e venerati come divinità in realtà abusino dei loro poteri per i loro interessi. A tenerli in riga e contrastarli nelle loro azioni è stata messa in campo ...

