Terzo episodio di Chernobyl stasera su Sky Atlantic

Abano Football Trophy – Domani Inter-Napoli per il Terzo posto. Brutto episodio al termine del match contro il Flamengo : Termina il percorso nel prestigioso torneo giovanile di Abano per gli azzurrini. Il Napoli è stato battuto nel finale di gara dai brasiliani del Flamengo per 1-0. Domani le finali dell’ “Abano Football Trophy” Abano Football Trophy – I ragazzi classe 2005 del Napoli escono a testa altissima dalla spettacolare semifinale del torneo. Il Flamengo solo nel finale riesce a scalfire la porta dell’attentissimo ...

Life is Strange 2 : il Terzo episodio "Wastelands" è ora disponibile : Il terzo episodio dell'inedita stagione di Life is Strange 2, suddivisa in cinque parti, si intitola "Wastelands" ed è uscito oggi.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enix assieme al trailer per ogni dettaglio:Leggi altro...

LIFE IS STRANGE 2 : Disponibile il Terzo episodio : SQUARE ENIX è lieta di annunciare che l’episodio 3 di LIFE is STRANGE 2, “Wastelands”, ovvero il nuovo capitolo dell’acclamata e pluripremiata serie, è Disponibile a partire da oggi. Il terzo episodio, della nuova serie suddivisa in cinque parti, di LIFE is STRANGE 2 (di Square Enix External Studios e del team di LIFE is STRANGE di Michel Koch e Raoul Barbet alla DONTNOD Entertainment), è Disponibile ...

“SAINTS ROW THE THIRD – MEMORABLE MOMENTS” : Disponibile il Terzo Episodio : È finalmente giunto il momento gente – benvenuti al Super Ethical Reality Climax del Professor Genki! Nel terzo Episodio di “Saints Row: The THIRD MEMORABLE Moments”, The Boss abbatte nuove mascotte, spara a diversi bersagli e guadagna un bel gruzzolo nel Super Sparkle Lab For Fun del Professor Genki. Questo pericoloso gioco è probabilmente più sicuro che guidare a Steelport e ricorda, fai delle ...

Game of Thrones 8 - i migliori meme del Terzo episodio : Il terzo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones ha catalizzato l’attenzione di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, scatenando, come prevedibile, l’ironia e la creatività di tanti che si sono riversati sui social durante e dopo l’episodio. In attesa di capire quale piega prenderanno le vicende e scoprire chi conquisterà il Trono di Spade, ad appena 3 puntate dal finale, proviamo a smorzare la tensione con ...

LIFE IS STRANGE 2 : Il Trailer di lancio del Terzo episodio : Square Enix è lieta di presentare il Trailer dell’episodio 3 di LIFE is STRANGE 2! La seconda stagione della pluripremiata serie di Square Enix External Studios e del team di LIFE is STRANGE di DONTNOD Entertainment continua il 9 maggio 2019 con l’episodio 3, intitolato “Wastelands”. Il lungo viaggio di Sean e Daniel Diaz verso il Messico continua nell’episodio 3 quando i ragazzi arrivano nelle foreste di ...

Game of Thrones - il direttore della fotografia difende il Terzo episodio : Game of Thrones, il terzo episodio ha una fotografia scura? Il direttore della fotografia lo difende. Ma si è trattato anche di un problema di compressione fatta dalle emittenti? Abbiamo visto che domenica il terzo episodio di Game of Thrones ha generato interazioni record su Twitter. E se la maggior parte dei tweet riguardavano gli eventi accaduti nell’episodio, un numero importante tra questi invece criticava la scelta della fotografia ...

Game of Thrones 8 - le teorie dopo il Terzo episodio : ATTENZIONE: spoiler sul terzo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Siamo ormai a metà strada nell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones: il terzo episodio, con l’epica battaglia contro gli Estranei consumatasi a Grande inverno, ha segnato un importante spartiacque. Il Re della notte e la sua armata sono stati sconfitti, ora ci si rivolgerà a sud per sconfiggere Cersei. Ma sono molti gli elementi ancora avvolti ...

Game of Thrones - gli ascolti in Italia e USA del Terzo episodio “The Long Night” – Record su Twitter : Game of Thrones ascolti: i dati del terzo episodio, The Long Night, in Italia su Sky e in USA su HBO. Record di interazioni su Twitter Game of Thrones ascolti. – Il terzo episodio dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones è ormai andato in onda. I fan lo aspettavano ormai da tempo, ma non andiamo oltre visto che non è lo scopo di quest’articolo. Infatti se siete tra quelli che aspettano la versione doppiata in Italiano, ...

Nuovo record per il Trono di Spade - 947 mila per il Terzo episodio su Sky : La stagione finale de “Il Trono di Spade” continua a segnare nuovi record e a mostrare numeri in crescita: ilterzo episodio in versione originale, in onda ieri su Sky Atlantic alle 3.00 e alle 22.15 (anche on demand), ha ottenuto un ascolto medio di 947 mila spettatori, un dato nettamente superiore alla scorsa settimana (+22%) e superiore anche al debutto del 15...

Terzo episodio di Sky Buffa racconta : protagonista Ernst Happel : Da oggi, martedì 30 aprile, Federico Buffa torna su Sky Sport con il Terzo episodio della nuova serie “#SkyBuffaracconta – Storie di Champions”, in concomitanza con le semifinali della UEFA Champions League 2018/2019, interamente in esclusiva su Sky. Un viaggio indietro nel tempo, tra le finali più avvincenti del passato, gli interpreti più inattesi e […] L'articolo Terzo episodio di Sky Buffa racconta: protagonista Ernst Happel è stato ...

Game of Thrones 8 - i dettagli che forse vi sono sfuggiti nel Terzo episodio : ATTENZIONE: spoiler sul terzo episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones L’epica battaglia di Grande inverno è finalmente giunta fino a noi: in uno degli episodi più lunghi e mozzafiato dell’intero ciclo di Game of Thrones, il terzo dell’ottava e ultima stagione ha riservato non poche sorprese. La minaccia degli Estranei è stata infatti sradicata da un’eroina che forse non tutti si aspettavano, mentre il ...

La spettacolare (e buia) guerra del Terzo episodio di Game of Thrones 8 : Da Ned Stark in poi, Game of Thrones si è contraddistinto, tra le altre cose, per le sue morti inattese. Questo è uno degli aspetti che hanno decretato il successo della serie, ma rischia anche di essere limitante nel momento in cui, alla vigilia di un episodio come La battaglia di Winterfell, le aspettative sembrano misurarsi solo in termini di quanti e quali morti vedremo. In questo senso, l’episodio evita la trappola dosando ...