Terremoto Roma | segnalate poche criticità | lievi danni e crepe

(Di lunedì 24 giugno 2019) “Dalla scorsa notte abbiamo avviato verifiche con la Polizia Locale diCapitale e la Protezione Civile del Campidoglio per il. Finora non vengonogrosse, controlli in corso in particolare su edifici scolastici. E’ aperto il Centro operativo comunale (Coc) per fare punto situazione“: lo ha reso noto il sindaco Raggi in riferimento all’evento sismico verificatosi ieri sera alle 22:43. Sono in corso i sopralluoghi nelle palazzine di via della Libertà a Colonna dove la scossa ha creato, anche se. L'articoloMeteo Web.

Agenzia_Ansa : #Terremoto: l'epicentro della scossa avvertita alle 22.43 si trova a 3 chilometri dal comune di #Colonna (Roma), ad… - Agenzia_Ansa : #Terremoto: scossa avvertita a #Roma, Metro C sospesa. Epicentro a Colonna, ad est della capitale - RaiNews : #Terremoto, interrotta nella Capitale la metro C per verifiche -