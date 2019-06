Tennis | WTA Eastbourne 2019 | ritorno amaro per Camila Giorgi Sconfitta in tre set da

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dopo tre mesiè tornata finalmente in campo, ma è un rientroper la marchigiana, che è statanel primo turno del torneo WTA didalla rappresentante di Taipei Cinese Su-Wei Hsieh, numero 21 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di giocodeve subito fronteggiare due palle break in apertura di match e riesce ad annullarle. Nel terzo game arriva, però, il break di Hsieh, ma l’immediato controbreak dinon si fa attendere. Purtroppo è un primo set nel quale la marchigiana dimostra grandi problemi nei propri turni di servizio e l’asiatica scappa via sul 5-2.recupera uno dei break di svantaggio, ma perde nuovamente la battuta nel nono gioco e di conseguenza il set per 6-3. Anche il secondo set si mette male per. L’azzurra subisce il break nel quarto game e ...

