oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Una rincorsa lunghissima,gravissimi, un obiettivo che sembrava non arrivare mai. Ma lui,, Steto per chi lo conosce, non si è mai arreso, e da questa mattina è per la prima volta tra i primi cento giocatori del mondo. A consentirgli il raggiungimento del traguardo è stata la vittoria del tedesco Dominik Koepfer sull’austriaco Dennis Novak nella finale del Challenger di Ilkley (che, tra l’altro, ha regalato a Koepfer una wild card per Wimbledon). La sua carriera ha subito il più grave stop nel 2011, con un graveo domestico ai legamenti della mano destra, che lo ha tenuto fuori dai tornei per oltre un anno. Prima di tale interruzione, l’oggi ventisettenne di Ascoli Piceno era riuscito ad arrivare vicino ai primi 300 del mondo. Nel 2014 è entrato in tabellone principale a Roma, disputando una gran battaglia, pur persa, contro Simone ...

OA_Sport : Tennis: la bella storia di Stefano Travaglia, dagli infortuni alla top-100 - The_our : @congy17 Beh meritato! Bella giocatrice, classe purissima, gran fisico... tennis femminile molto beneeeeeeee - andremaso07 : Deliciano vincitore al @QueensTennis è la favola più bella che il tennis regala dai tempi di Ivanisevic a Wimbledon… -