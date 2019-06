Tennis | ATP Eastbourne 2019 | Marco Cecchinato subito eliminato da Hubert Hurkacz

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Si fermala corsa dinel torneo ATP 250 di: sull’erba inglese ilta azzurro, numero sette del tabellone, è stato battuto al primo turno in poco più di un’ora complessiva di gioco dal polacco, capace di imporsi con un duplice 6-4. Nel primo set i servizi dominano l’incontro ed i punti in risposta si contano sulla punta delle dita. Fino al 4-4 l’azzurro perde complessivamente cinque punti in battuta, contro i tre ceduti dal polacco. In questa situazione di estremo equilibrio si rivela decisivo il nono gioco, con il polacco che va sul 15-40 in risposta ed alla prima occasione centra lo strappo del 5-4. La chiusura è una pura formalità:a 15 tiene il servizio ed in 31 minuti firma il 6-4 che vale la prima frazione. Nel secondo parziale parte male l’azzurro, che perde otto punti di fila subendo il ...

SkySport : ? #UltimOra #Tennis ?? Atp #Stoccarda, #Berrettini vince il torneo ? Battuto il canadese #AugerAliassime in 2 set 6-… - sportface2016 : #EastbourneTennis | #Cecchinato fuori al primo turno, passa #Hurkacz - claradistaso : RT @SuperTennisTv: #24giugno 2019 Dopo 28 anni di trasmissione in pay tv #Wimbledon torna in chiaro grazie a #SuperTennisTV: da oggi fino a… -