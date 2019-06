Trame Upas al 5 luglio : la Giordano fa installare le Telecamere di sorveglianza in casa : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Raitre Un Posto al Sole, ambientata principalmente nello storico Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio svelano che Diego avrà intenzione di andare fino in fondo alla questione riguardante il partner di Beatrice. Intanto continueranno ad esserci difficoltà nel rapporto tra Vittorio e Alex, anche a causa dell'ingombrante presenza di ...

Imen Chatbouri - fermato un sospettato per l’omicidio dell’ex atleta tunisina. Ripreso da Telecamere videosorveglianza : Un uomo è stato fermato dalla Polizia perché sospettato di essere l’assassino di Imen Chatbouri, la 37enne ex atleta tunisina trovata morta la mattina del 2 maggio sulla banchina del Tevere, all’altezza di Ponte Sisto, nel centro di Roma. Secondo le prime informazioni trapelate, a inchiodare il sospettato sarebbero state le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La donna era stata ritrovata senza vita ...

Telecamere di sorveglianza : le migliori da comprare : In questa guida affronteremo una delle tematiche più importanti nel campo della Domotica, che applica l’informatica e l’elettronica alla nostra casa per vivere meglio ed in comodità, con attenzione ai consumi ed alla sicurezza. In leggi di più...

Telecamere e videosorveglianza - un deterrente oggi detraibile nelle ristrutturazioni : Telecamere e videosorveglianza: quando oggi se ne dibatte, il pensiero principalmente corre alle recenti iniziative del Governo italiano in tema di sicurezza, come ampiamente riportato quotidianamente sui media. In termini concreti spicca un capitolo della Legge di Bilancio 2019, che indica che il bonus del 50% sulle ristrutturazioni edilizie per la detrazione fiscale è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre. Il medesimo investe anche gli ...

Anziano legato e ucciso a Pesaro - quattro arresti : incastrati da dna e Telecamere videosorveglianza : quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver ucciso Sesto Grilli, un pensionato di 74 anni a San Lorenzo di Campo (Pesaro) dopo averlo legato con una corda intorno al torace e imbavagliato con un nastro. L’aggressione è avvenuta il 17 marzo scorso e, secondo gli investigatori, si è trattato di una rapina. Sul posto sono state ritrovate le tracce del Dna di due degli arrestati. Il gruppo è stato anche registrato dalle ...

Scuola - Salvini rilancia sulle Telecamere in tutte le aule. Ma il Garante : «No a sorveglianza indiscriminata» : Tradotto: se il problema è quanto accade - e non mancano i casi di cronaca - a volte in asili e case di cura, la sorveglianza può essere uno strumento, ma la vera ricetta è la formazione di chi in ...