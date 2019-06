Susanna Torretta e il giallo della morte della contessa Vacca Agusta La verità a Libero

liberoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) Arrivo a Rapallo per l' appuntamento cone la scorgo da lontano. La chioma leonina la contraddistingue inequivocabilmente; il tempo pare essersi fermato per lei a quando l' abbiamo vista, oramai più di dieci anni fa, in giro per qualche trasmissione televisiva. Non è stato facile av

soloversacexme : RT @Simo_Ventura: PARLA SUSANNA TORRETTA, GRANDE AMICA DELLA CONTESSA VACCA AGUSTA:HO SOFFERTO MOLTO PER LA SUA MORTE - franco_sala : RT @terzigio: Oggi su #liberoquotidiano la mia intervista a Susanna Torretta l’amica della contessa #vaccaagusta morta tragicamente #8genna… - franco_sala : RT @Simo_Ventura: PARLA SUSANNA TORRETTA, GRANDE AMICA DELLA CONTESSA VACCA AGUSTA:HO SOFFERTO MOLTO PER LA SUA MORTE -