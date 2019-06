huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) Uno zigzag blu, un intrico di linee che a prima vista potrebbe sembrare lo scarabocchio di un bambino. E invece quel tratto che sembra impazzito racconta una storia ben precisa: lapercorsa dalla nave Sea3 negli ultimi giorni al largo di Lampedusa, in attesa da due settimane di ricevere il permesso di far sbarcare 42 migranti soccorsi al largoLibia.La linea grigia - che forma una C rovesciata a sud-est di Lampedusa - è il limiteterritoriali. In base alle norme contenute nel decreto Sicurezza bis, se l’imbarcazione dovesse oltrepassare quella linea, il suo capitano e la ong potrebbero essere costretti a pagare multe da migliaia di euro.L’immagine è stata diffusa dall’account Twitterong tedesca Sea:Questo è il tracciato percorso negli ultimi giorni dalla #Sea.Disegna il confine tra...

_Giulietta___ : RT @HuffPostItalia: Su e giù al limitare delle acque italiane. La rotta impazzita della Sea Watch 3 - loriana34406751 : Su e giù al limitare delle acque italiane. La rotta impazzita della Sea Watch 3 - HuffPostItalia : Su e giù al limitare delle acque italiane. La rotta impazzita della Sea Watch 3 -