Station 19 su FoxLife sostituisce Grey’s Anatomy | ultimi episodi della seconda stagione

(Di lunedì 24 giugno 2019) Da lunedì 24 giugno raddoppia l'appuntamento con19 su, con duein prima serata. Lo spin-off di Grey's, dedicato ad un gruppo di valorosi vigili del fuoco di una stazione dei pompieri di Seattle, prende il postoserie madre nella programmazione italiana sul canale 114 di Sky. Lo scorso 17 giugno, infatti,ha trasmesso l'ultimoo di Grey's15, concludendo la programmazionein prima visione assoluta per l'Italia (con tutta probabilità, come neglianni, sarà replicata in prima visione in chiaro da La7 il prossimo autunno, sempre al lunedì in prima serata). Orfano di Grey's, il palinsesto disi aggiorna raddoppiando glidi19 in onda il lunedì sera, a partire dalle 21.05. Quelli di lunedì 24 giugno sono glinumero 14 e 15, intitolati rispettivamente Fuoco ...

