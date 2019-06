Stati Uniti-Iran | lo scontro si sposta nel cyberspazio

Spagna-Stati Uniti - Mondiali calcio femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si disputerà quest’oggi alle ore 18 la sfida tra Spagna e Stati Uniti, che vale per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019. Chi vince affronterà la Francia, che ha eliminato ieri il Brasile ai tempi supplementari. La Spagna arriva dal secondo posto del girone B, conquistato con la vittoria sul Sudafrica per 3-1, la sconfitta con la Germania per 1-0, il pareggio con la Cina a reti bianche. Gli Stati Uniti, invece, hanno ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Stati Uniti in trionfo nel torneo maschile - Lettonia sconfitta in finale. Serbia giù da trono e podio : Gli Stati Uniti sono Campioni del Mondo di Basket 3×3 al maschile. Ad Amsterdam, il quartetto americano ha battuto in finale la Lettonia con il punteggio di 18-14, vincendo dunque per la prima volta in assoluto il titolo iridato in questa branca della pallacanestro. La finale risulta particolarmente combattuta, ma con gli americani sempre in grado di tenersi un vantaggio tra le 2 e le 4 lunghezze, spinti da un ottimo Huffman, in grado di ...

Terremoto negli Stati Uniti d’America - paura lungo la West Coast : forti scosse tra Oregon e California [LIVE] : paura negli Stati Uniti d’America per le forti scosse che nelle ultime ore hanno colpito la West Coast, nei Paesi che si affacciano sull’oceano Pacifico e in modo particolare in Oregon e California. Stamattina alle 05:53 (ora italiana), le 19:53 locali, una scossa di magnitudo 5.6 ad appena 9.4km di profondità ha colpito l’estremo Nord della California, nei pressi di Capo Mendocino, in una delle aree più selvagge del Paese. In ...

Video/ Svezia Stati Uniti - 0-2 - : highlights e gol - USA 1del girone - Mondiali - : Video Svezia Stati Uniti, risultato finale 0-2,: highlights e gol della partita, ultima del girone F per i Mondiali di calcio femminile 2019.

Video/ Stati Uniti Cile - 3-0 - : highlights e gol - Usa dilaganti - Mondiali - : Video Stati Uniti Cile, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita, valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile 2019.

Iran - cyber-attacco degli Stati Uniti : Donald Trump inizia la guerra : Donald Trump è passato all'attacco dell'Iran. Gli Usa, infatti, i hanno lanciato una cyber offensiva contro un gruppo di intelligence Iraniano che gli 007 americani credono sia dietro all’attacco alle petroliere nel Golfo del’Oman. Lo riporta il New York Times. Un atto di guerra informatica che sare

Gli Stati Uniti hanno risposto all’Iran con attacchi informatici : Compiuti contro i sistemi d'arma iraniani, come ritorsione per gli ultimi atti di aggressione nella regione del Golfo Perisico

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Polonia e Lettonia-Stati Uniti - le semifinali : Saranno Stati Uniti-Polonia e Serbia-Lettonia le semifinali dei Mondiali di Basket 3×3. Gli americani hanno sconfitto la Slovenia per 21-14, stesso punteggio con cui anche i polacchi hanno superato Puerto Rico. Conferme anche da parte dell’altra super favorita. La Serbia ha sconfitto la Francia per 20-12 ed ora se la vedrà con la Lettonia, che ha sconfitto l’Ucraina per 21-7. Questo il riepilogo dei quarti di ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia sfida la Francia in un quarto femminile da scintille. Serbia e Stati Uniti duellano a distanza al maschile : Giornata di quarti di finale ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Sono rimaste sedici, equamente divise tra uomini e donne, le formazioni a giocarsi il titolo iridato nella capitale olandese. Tra queste, al femminile, c’è l’Italia, che dell’alloro mondiale è detentrice. Le azzurre, però, si trovano davanti un match molto complicato contro la Francia, tra le principali favorite. Questo incontro, ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Slovenia e Serbia-Francia completano il tabellone dei quarti di finale al maschile : Si conclude la prima fase dei Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda). La quarta giornata di gare ha visto concludersi anche gli ultimi due gironi della competizione e ha definito il tabellone dei quarti di finale, in programma domani. La principale sorpresa della giornata si confermano ancora una volta gli Stati Uniti che chiudono in testa nel gruppo A davanti alla Serbia difendendo la prima posizione dopo ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Stati Uniti e Francia impressionanti nella fase a gironi - l’Italia vuole continuare a stupire : E’ giusto prendere un po’ di fiato e la giornata di break dei Mondiali 2019 di Calcio femminile cade a fagiolo. Si tratta però di una pausa molto breve, perché da domani si riprenderà a fare sul serio con gli ottavi di finale e ogni pallone giocato avrà un significato particolare. La fase a gironi, però, fa già parte dell’album dei ricordi. Ci si chiede: quali sono Stati gli spunti che ci ha lasciato? Stati Uniti E Francia ...

Gli Stati Uniti pronti alla guerra con l'Iran. Trump approva - poi ferma tutto : L’America questa notte ha lanciato un’operazione militare contro l’Iran, ma Trump è riluttante, non vuole fare la guerra e all’ultimo minuto ha fermato tutto. È dal 10 maggio che sul Foglio spieghiamo questa reticenza a impelagarsi in una nuova guerra e la contraddizione di un’Amministrazione di fal

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Stati Uniti vittoriosi contro la Svezia e in vetta al gruppo F. Vittoria inutile del Cile : Si è conclusa ufficialmente questa sera la prima fase dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. Definito, infatti, il quadro del girone F che ha sancito il primato degli Stati Uniti davanti alla Svezia, al Cile ed alla Thailandia. Allo Stade Océane di Le Havre le campionesse del mondo hanno offerto un’altra prova di grande forza contro la Svezia, argento olimpico a Rio 2016. Le statunitensi si sono imposte, infatti, 2-0 contrp le scandinave. ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Olanda e Stati Uniti chiudo in vetta ai gironi E ed F : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...